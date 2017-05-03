الإسكندرية - أ ش أ

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي مع نظيره المقاولون العرب بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب برج العرب في إطار الجولة الـ 27 بالدوري الممتاز.

تقدم المقاولون العرب عبر لاعبه محمد ناجي – جدو- في الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول ، قبل أن يدرك المصري التعادل عن طريق لاعبه محمد الشامى في الدقيقة 68 في الشوط الثاني .

وبهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة ليرتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى 44 نقطة ويتقاسم مع سموحة، الذي لديه نفس الرصيد، المركز الرابع، فيما أرتفع رصيد المقاولون إلى 34 نقطة في المركز الـ11.