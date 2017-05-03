طوكيو - وكالات

وصل اليوم الأربعاء إلى مدينة هوكايدو اليابانية القطار الأفخم بالعالم بعد ان بدأ أولى رحلاته الاثنين الماضي من طوكيو.

القطار الافخم وصل الى العاصمة اليابانية وعلى متنه 33 راكبا، في رحلة تستغرق 4 أيام إلى أقصى الشمال الياباني، وتراوحت اسعارتذاكره بين 2500 دولار وأكثر من 10 آلاف.

القطار مكون من 10 عربات، فيها 17 جناحا من الأفخر، وصممه خبير السيارات الياباني كين كيوبوكي أوكوياكا، المعروف بتصميمه سيارات بورش وفيراري ومازاراتي ، وصنعه ليقدم خدمات مميزة إلى ركاب مميزين، يخدمهم فريق يضم أمهر الطهاة والموسيقيين والموظفين، مع أسرّة وثيرة، تمكن الركاب من الاسترخاء والاستمتاع في الوقت نفسه بمناظر خلابة أثناء الرحلة، التي يمكن لأي منهم خلالها أخذ حمام ساخن في مقصورة مصنوعة من خشب السرو.

القطار يحتوى ايضا على مستوصف خاص ومطعم فاخر، وتبلغ سرعته 110 كيلومترات بالساعة

https://