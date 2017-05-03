القاهرة - أخبار مصر

توقف تطبيق “واتس آب” الشهير للتراسل الفوري، مساء اليوم الاربعاء، عن العمل، نتيجة خلل فني في التطبيق وجعله خارج الخدمة في العديد من الدول الأوروبية والعربية، منها مصر والسعودية ولبنان والولايات المتحدة والبرازيل.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء العطل الفني بشكل واسع.

ورجح عدد من المشاركين أن يكون ذلك الخلل ناتج عن عملية تحديث للتطبيق تجريها الشركة.

من جانبه قال المتحدث باسم واتس اب -بحسب موقع اكسبريس البريطاني- “بعض الناس وجدوا مشاكل في استخدام البرنامج، ونحن نعمل على عودته مرة أخرى بنسبة 100 % للجميع، ونعتذر عن الإزعاج”.