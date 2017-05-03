باريس - رويترز

وضع يوفنتوس قدما في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سجل جونزالو هيجوين هدفين في الفوز 2-صفر على مضيفه موناكو في ذهاب الدور قبل النهائي يوم الأربعاء.

وأحسن هيجوين التعامل مع تمريرتين من البرازيلي داني ألفيس ليسجل في كل شوط ويسهل مهمة الفريق الايطالي في لقاء الإياب بملعبه الأسبوع المقبل.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع ريال مدريد أو أتليتيكو مدريد في المباراة النهائية في كارديف.

وكان ريال تفوق 3-صفر ذهابا في ملعبه سانتياجو برنابيو بفضل ثلاثية كريستيانو رونالدو امس الثلاثاء.