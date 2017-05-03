رام الله - أ ش أ

احتشد الآلاف من الفلسطينيين اليوم الأربعاء في ميدان نيلسون مانديلا في مدينة رام الله تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام لليوم السابع

عشر على التوالي.

وقال نائب القائد العام لحركة فتح محمود العالول, في كلمته أمام الاعتصام, إن “أولى عوامل النصر صمود أسرانا الأبطال الذين نفتخر بهم, وهذا الحراك الجماهيري في كل مكان في الوطن, ووجودكم هنا وكل أبناء شعبنا في كل مكان وفي أراضي 1948, دليل على التفاف شعبنا حول القضية العادلة التي ضحى من أجلها القادة كريم يونس ومروان البرغوثي, وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي وغيرهم”.

وأضاف أن هذا الحراك الذي يعم مختلف أرجاء الوطن وأماكن اللجوء هو رسالة واضحة لإسرائيل بأننا جميعا موحدين من أجل حرية الأسرى, وبدعم مباشر من القيادة الشرعية لشعبنا التي تناضل بكل ما لديها من إمكانيات دبلوماسية وسياسية لمؤازرة الحركة الأسيرة.