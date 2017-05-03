أخبار مصر - د.هند بدارى

قرر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الاكتفاء بالمدة الاولى لرئاسة الجامعة والعودة من أول اغسطس القادم استاذا بكلية الحقوق.

وأكد “نصار” أن الجامعة زاخرة بالكثير من الكفاءات وأنه تركها نموذجا للاصلاح الادارى والمالى ولكن قد بكون هناك من هو أكثر قدرة على ادارتها مستقبلا .

جاء ذلك خلال تكريم رئيس جامعة القاهرة لعدد من الاعلاميين على التغطية الاعلامية المتميزة لقضايا التعليم وشئون الجامعة فى نهاية الفترة الاولى لتولى رئاسة الجامعة .

وشملت قائمة أسماء المكرمين الزميلة بـ”موقع أخبار مصر” هند بدارى، وعلاء ثابت رئيس تحرير الاهرام المسائى ورفعت فياض مدير تحربر أخبار اليوم وغيرهم .