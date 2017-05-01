القاهرة - اخبار مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية حكام المباريات التي ستقام غدا الخميس، في الأسبوع السابع والعشرين للدوري.

ويدير مباراة طلائع الجيش، والأهلي، الحكم إبراهيم نور الدين ويعاونه أحمد توفيق طلب، ومحمود رضا، وسيد عبد الله حكماً رابعاً.

وتقام مباراة الجيش والأهلي، في تمام السابعة مساءً، على ستاد الجيش بالسويس.

وفي تمام الرابعة والنصف مساءً، يلتقي الإنتاج الحربي أمام طنطا، على ستاد السلام، حيث يدير المباراة محمد الصباحي ويعاونه أحمد حسام طه وخالد السيد، ومحمد نهاد حكماً رابعاً.

أما إنبي ووادي دجلة فيدير المباراة أحمد العدوي، ويعاونه شريف التباع وإيهاب فخري، وعزمي الصباح حكماً رابعاً، وتقام المباراة الساعة 9:15 مساءً، على ستاد بتروسبورت.