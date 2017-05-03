باريس - أ ش أ

أدرجت منظمة مراسلون بلا حدود باكستان اليوم /الأربعاء/ في قائمة الدول الأكثر خطرا على الصحفيين في العالم.

وذكرت (مراسلون بلا حدود) – في تقريرها بشأن حرية الصحافة خلال العام الماضي – أن باكستان احتلت المركز رقم 139 في قائمة تضم 180 دولة في مختلف أنحاء العالم, وذلك من حيث مدى خطورتها على الصحفيين.

وكشف التقرير أيضا – حسبما ذكرت قناة (جيو) الباكستانية – النقاب عن مصرع 117 صحفيا على الأقل في باكستان على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية, لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية إلا في ثلاث حالات منها فقط.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة (مراسلون بلا حدود) – التي تتخذ من باريس مقرا لها – بدأت منذ عام 2002 في كتابة تقارير سنوية عن حرية الصحافة في 180 دولة في العالم تشمل مدى توافر معايير التعددية واستقلال الإعلام واحترام الصحفيين وسلامتهم, حيث يشمل التقرير الصادر اليوم جميع الانتهاكات التي وقعت ضد الصحفيين في العالم منذ أول يناير إلى 31 ديسمبر 2016.