المنصورة - أ ش أ

أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي غلق 106 منشآت غذائية بنطاق المحافظة; لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص ونقص اشتراطات، وكذلك إعدام 2521 كيلوجرام أغذية متنوعة وعصائر ومشروبات; لمخالفتها المواصفات الصحية، كما تم سحب 575 عينة أغذية متنوعة، وتم تحرير 146 محضرا، في إطار تكثيف الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية ومحلات بيع المشروبات.

جاءت تلك القرارات بناء على تقرير نتائج الحملات التي قامت بها إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، الذي عرضه وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكي بعد المرور على 506 منشآت غذائية، شملت محلات بيع الأغذية والمشروبات واللحوم والأسماك، ومنافذ بيع المخبوزات، والمطاعم، ومختلف منافذ البيع، وذلك خلال الأسبوع المنقضي في 8 أبريل الماضي.