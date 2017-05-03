سوتشي - أ ف ب

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء في سوتشي رفعا لغالبية العقوبات التجارية التي كانت فرضتها موسكو على تركيا اثر اسقاط انقرة لطائرة عسكرية روسية في 2015.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان “سألتم متى يمكننا الحديث عن رفع العقوبات التي فرضت قبل وقت معين. يمكننا ان نتحدث عن ذلك اليوم. لقد توصلنا الى اتفاق على حل كامل لكل المشاكل المرتبطة بالعقوبات”.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وروسيا حين اسقط الاتراك مقاتلة روسية فوق سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وردت موسكو على ذلك بسلسلة عقوبات على انقرة بينها حظر على المواد الغذائية التركية ومنع لرحلات تشارتر واعادة فرض تأشيرة على السياح الاتراك الراغبين في التوجه الى روسيا.

لكن بوتين اوضح ان الحظر الروسي على الطماطم التركية سيبقى ساريا وكذلك فرض التأشيرة على الاتراك. ولم يعلن اي موعد لالغاء هاتين العقوبتين.

واضاف “يمكننا ان نقول الان بثقة ان فترة النقاهة في العلاقات التركية الروسية انتهت. نعود الى تعاون طبيعي”.