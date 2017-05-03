اخبار مصر- سماء المنياوي

تنظم وحدة الأمراض غير المعدية صباح غدا الخميس حفل تدشين المرحلة الاولى من التطبيق الالكتروني National Clinical Practice للكشف عن مرضى السكر والضغط في جميع أنحاء مصر.

ومن المقرر ان ان يقام الحفل في التاسعة والنصف من صباح غد الخميس 4 مايو 2017 في المعهد القومي للتدريب لإطلاق الموقع الالكتروني الذي يساهم في توثيق للأدلة العلمية القومية- المرحلة الاولى لمرض السكر ومرض ارتفاع ضغط الدم لتكون متاحة لجميع الأطباء على مستوى المحافظات.

يشهد الحفل أعضاء اللجنة القومية للسكر ووزارة الاتصالات ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات.

التطبيق الالكتروني National Clinical Practice هو نتاج الشراكة بين وزارة الصحة ووزارة الآتصالات

وتشمل المرحلة الاولى من التطبيق تدشين الأدلة العلمية القومية لمرض السكر تحت إشراف اللجنة القومية للسكر والادلة العلمية لمرضى ضغط الدم تحت إشراف الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم.