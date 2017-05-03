القاهرة - أخبار مصر

فقد فريق الزمالك رسميا أخر فرصة في اللحاق بغريمه التقليدي الأهلي والمنافسة على لقب الدوري العام بعد تعادله السلبي اليوم الاربعاء مع الاسماعيلي.

وكان لقاء اليوم للزمالك هو اللقاء رقم 27 في منافسات الدوري العام، برصيد 48 نقطة ويتبقى للفريق 7 مباريات لو فاز بها جميعا يصبح رصيد الزمالك 69 نقطة، إلا أن الزمالك سوف يوقع عليه عقوبة خصم 3 نقاط بعد الانسحاب من مباراة مصر المقاصة ليصبح الرصيد النهائي للزمالك 66 نقطة.

أما غريمه التقليدي الأهلي فيبلغ عدد النقاط الحاصل عليها حتى الآن هو 68 نقطة ويتبقى للأهلي في الدوري 8 مباريات حتى لو خسرها الأهلي كلها سيظل “الأحمر” متقدما على الزمالك.