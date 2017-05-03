مجلس الوزراء يوافق على إنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية برأس مال 250 مليون جنيه 2017/05/03 - 21:42 مجلس الوزراء يوافق على إنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية برأس مال 250 مليون جنيه2017-05-03T21:42:06+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة ترامب يؤكد التزام واشنطن بإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات مع ولي عهد أبوظبي التعاون مع بيلاروسيا إستكمال لتعزيز العلاقات الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع القومي لشئون الإعاقة لتقديم أوجه الرعايا لهم إنطلاق جولة جديدة من محادثات السلام السورية فى الأستانة مصر توقع اتفاقا مع اليابان للحصول على قرض بنحو 92 مليون دولار لدعم التعليم
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