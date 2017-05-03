الأسكندرية - أ ش أ

أعلن محافظ الإسكندرية محمد سلطان أنه يتم رفع كفاءة مستشفى القباري لتقديم خدمة طبية متكاملة بها ولتصبح أول مركز متخصص لعلاج الأورام في الإسكندرية لخدمة جميع المرضي من كافة المحافظات.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الأربعاء , لمستشفي القباري بنطاق حي غرب للتأكد من كفاءة عملها والإطمئنان على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضي وأعمال التطوير والتوسعات , وذلك في إطار رفع وتحسين كفاءة المنظومة الصحية بالأسكندرية.

ووجه المحافظ المسئولين بالمستشفي بتوفير بيئة طبية جيدة للمرضي من خلال زيادة المساحة الخضراء داخل وخارج المستشفي وزراعة الأشجار خارج محيطها وإزالة كافة الإشغالات في الطرق المؤدية لها والاهتمام بحالة النظافة وحصر جميع احتياجات المستشفي , مؤكدا أن المحافظة على أتم الاستعداد لتوفير كافة الاحتياجات لها.