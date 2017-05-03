القاهرة - اخبار مصر

اكد الد جلال مدير الكرة بنادي الزمالك أن فريقه كان الأكثر سيطرة في مباراة الإسماعيلي منذ البداية ولم يتمكن المنافس من تهديد مرمى الفريق الأبيض.

وأشار جلال إلى أن الزمالك واجه سوء توفيق في المباراة ولم يتمكن من ترجمة الفرص التي سنحت له لأهداف.

وشدد على أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي إيناسيو سيعمل على حل مشكلة العقم التهديفي.

وأكد مدير الكرة للموقع الرسمي لناديه -انه ليس قلقا من تأثير المباريات المحلية على الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا.