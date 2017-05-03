ترامب يؤكد التزام واشنطن بإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين 2017/05/03 - 21:35 ترامب يؤكد التزام واشنطن بإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين2017-05-03T21:35:15+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات مع ولي عهد أبوظبي التعاون مع بيلاروسيا إستكمال لتعزيز العلاقات الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع القومي لشئون الإعاقة لتقديم أوجه الرعايا لهم إنطلاق جولة جديدة من محادثات السلام السورية فى الأستانة مصر توقع اتفاقا مع اليابان للحصول على قرض بنحو 92 مليون دولار لدعم التعليم مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة
أضف تعليقاً