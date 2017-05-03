الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات مع ولي عهد أبوظبي 2017/05/03 - 21:10 الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات مع ولي عهد أبوظبي2017-05-03T21:10:37+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة التعاون مع بيلاروسيا إستكمال لتعزيز العلاقات الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع القومي لشئون الإعاقة لتقديم أوجه الرعايا لهم إنطلاق جولة جديدة من محادثات السلام السورية فى الأستانة مصر توقع اتفاقا مع اليابان للحصول على قرض بنحو 92 مليون دولار لدعم التعليم مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة وزير الداخلية يتقدم الجنازة العسكرية لشهيدي الحادث الإرهابي بكمين مدينة نصر
أضف تعليقاً