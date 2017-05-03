القاهرة - اخبار مصر

وضع فريق أياكس أمستردام الهولندي قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي، بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه الفرنسي أوليمبيك ليون (4-1)، في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي.

وسجل أهداف أياكس كل من الجناح البوركيني بيرتراند تراوري في الدقيقتين (25 و71)، والدانماركي كاسبر دولبيرج في الدقيقة 34 ، والألماني ذو الأصول اللبنانية أمين يونس في الدقيقة 49 ، فيما سجل لفريق ليون جناحه الفرنسي ماثيو فالبوينا في الدقيقة 66.

وسيلتقي الفريقان في مباراة العودة يوم الخميس 11 مايو الجاري بمدينة ليون الفرنسية.