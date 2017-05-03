عودة بركات وزكريا لقائمة الأهلي أمام الجيش واستبعاد فتحي وحمودي
القاهرة - أ ش أ
أعلن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا الخميس بالجولة 27 في مسابقة الدوري.
وضمت القائمة 21 لاعبا هم: شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي, في حراسة المرمي.
خط الدفاع:على معلول ومحمد نجيب ومحمد هاني ورامي ربيعة باسم على وصبري رحيل.
خط الوسط:عمرو السولية وحسام غالي وعبد الله السعيد ووليد سليمان وأكرم توفيق وميدو جابر ومؤمن زكريا وكريم نيدفيد وعمرو بركات.
في خط الهجوم:كوليبالي وعمرو جمال واجايي.
واستبعد البدري كلا من سعد سمير واحمد حمودي وعماد متعب, واحمد فتحي كما يغيب حسام عاشور بسبب ايقافه 4 مباريات من قبل لجنة المسابقات.
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