اخبار مصر-وكالات

استعرض مهندسون صينيون خلال مهرجان “G-Festival” في بكين، نموذجا لروبوت حديدي عملاق يشبه تلك التي تظهر في أفلام الخيال العلمي.

واشار مشاركون في المهرجان الى امكانية استخدام الاختراع في المستقبل كسلاح، أو كدرع معدنية ضخمة في المعارك.

وأعلن القائمون على تصميم هذا الروبوت العملاق “أن تجميع هذه التحفة الحديدية التي تزن 4 أطنان استغرق نحو شهرين من العمل، وأهم ما يميز هذا الروبوت عن الروبوتات الأجنبية المشابهة، هو قدرته على استخدام عصى حديدية عملاقة كسلاح، وليس فقط الأسلحة النارية”.