القاهرة - أخبار مصر

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على المقترح الخاص بتعديل قواعد منح الإقامة في مصر لغير السياحة للأجانب الذين يشترون وحدات سكنية، لتتواكب مع الارتفاع الحالي لقيمة العقارات والزيادة التي طرأت على أسعار العقارات، على أن يتم ذلك بشكل متدرج.

وأوضح بيان، أنه تمت زيادة هذه القيمة من 50 ألف دولار وفقا لما هو معمول به حاليًا إلى 100 ألف دولار في حال طلب الإقامة لمدة عام وتدرجها لتصل إلى 400 ألف دولار في حالة طلب الإقامة خمس سنوات.