القاهرة-أ ش أ

أعلنت المستشارة علياء غنام مدير إدارة المجتمع المدنى بجامعة الدول العربية، دعم الجامعة للمهرجان الدولى للسينما الآفروآسيوية الذى سيقام فى مدينة شرم الشيخ فى شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت مدير إدارة المجتمع المدنى بالجامعة العربية، فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم /الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أهمية المهرجان الذى ستشارك فيه 40 دولة ويتضمن عروضا سينمائية وشعبية من قبل فرق الدول المشاركة، ولفتت إلى أن المهرجان يأتى دعما للسياحة المصرية ويقدم رسالة بأن مصر بلد الأمن والأمان .

وقالت إن المهرجان سينطلق فى سبتمبر المقبل برعاية الجامعة العربية ومنظمة التضامن للشعوب الآفروآسيوية ووزارتى الثقافة والخارجية فى مصر والمركز الثقافى الروسى والمركز الثقافى الصينى وعدد من الجهات الحكومية من دول مختلفة.

بدوره، أكد الدكتور حلمى الحديدى رئيس منظمة التضامن للشعوب الآفروآسيوية أن المنظمة تبنت المهرجان واعتبرته من أولوياتها لتأكيد أهمية تعميق التعاون والتفاهم والتضامن الآفروآسيوي، والعمل عبر الفن والثقافة على دحض مخططات الإرهاب وتنظيماته التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، وتقديم صورة قوية للعالم من مدينة السلام “شرم الشيخ”، عن مصر الآمنة بما يسهم فى تنشيط السياحة .

وأوضح أن المهرجان يحظى بمشاركة واسعة من 40 دولة تشارك بنحو 100 فيلم سنيمائى، وترعاه العديد من الجهات الحكومية فى مصر كوزارات الشباب والرياضة والخارجية والثقافة والمركز الثقافى الروسى والمركز الثقافى الصينى والسفارة الأندونيسية والجزائرية وليبيا وفلسطين واليابان وبوركينافاسو ولجان تحكيم من دول آسيا وأفريقيا .

فيما قالت الفنانة سهير المرشدى ،رئيسة المهرجان، إن الهدف الأساسى من هذا المهرجان الذى يجمع دول آسيا وأفريقيا على أرض الكنانة مصر هو التأكيد على أهمية دور الفن فى مواجهة الإرهاب، وتعزيز التقارب بين الشعوب الآفروآسيوية .