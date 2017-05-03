القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور عمر الجارحي وزير المالية ، أن المناقشات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد وتتضمن بحث ما تحقق من موضوعات مستهدفة سواء كانت مالية وقوانين وبرنامج اقتصادي .. لافتا إلى أن المراجعة التي تمت حتي الآن مع صندوق النقد الدولي أظهرت أن ما قدمته الحكومة في برنامجها الاقتصادي يتوافق مع رؤية الصندوق مما تحقق على أرض الواقع منذ الحصول على القرض.

وأضاف وزير المالية في تصريحات له مساء اليوم عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي انه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من القرض خلال شهر يونيو المقبل .

ومن جانب آخر أكد وزير المالية أن النقاش حول إلغاء المناطق الاقتصادية الحرة في مشروع قانون الاستثمار من عدمه مازال مستمر .. موضحا إن الحكومة تقدمت بمقتراحتها لمجلس النواب وترغب في تقديم أفضل حوافز للاستثمار .

وأشار وزير المالية إلى أن الحوافز لا تتعلق بمسألة الضرائب فقط حيث تهدف حزمة الحوافز المقترحة إلى تقديم مزيد من الحوافز الاستثنائية التي تستهدف توسيع النشاط في مجال الصناعات بوجه عام .