القاهرة -أ ش أ

شهدت فعاليات الأسبوع العربي للشمول المالي، الذي بدأ الخميس الماضي، انطلاق واسع المجال لبنك القاهرة في تعزيز الشمول المالي وذلك بتوصيات البنك المركزي، حيث حققت فروع البنك إقبالا متزايدا على جميع المنتجات.

وأطلق البنك هذه الحملة لتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي، وزيادة الوعي والثقافة المصرفية التي تساهم في تحريك الاقتصاد، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتشجيع على العمل الحر، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، حيث تم إصدار 5200 حساب بنكي منذ بدء المبادرة حتى الآن.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي منير الزاهد ان بنك القاهرة يستهدف ان نجاح فكرة الشمول المالي وتحويل ثقافة المصريين نحو التعاملات المصرفية، وسهولة حصول الأفراد على الخدمات المالية من القنوات الشرعية ومنح جميع فئات المجتمع المختلفة فرصة مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن لضمان عدم لجوء المواطنين لوسائل غير رسمية.

وتستمر فعاليات الأسبوع العربي للشمول المالي في البنوك حتى نهاية الأسبوع بجميع محافظات الجمهورية، بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء للجهاز المصرفي.