نشرة المساء من أخبار مصر
اعداد: وليد مدكور
بالصور.. الرئيس يعقد جلسة مباحثات مع ولى عهد أبو ظبى
الخارجية المصرية ترحب بلقاء السراج وحفتر في الإمارات
“التعليم” تؤكد أن امتحان الثانوية المنشور بمواقع التواصل غير صحيح
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تباين مؤشرات البورصة..و”القياديات” تحول الثلاثيني للارتفاع
السراج وحفتر يتفقان على ضرورة الخروج من الأزمة الليبية
بوتين يطالب بالحظر الجوي علي المناطق الآمنة في سوريا
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