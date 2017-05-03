القاهرة - أ ش أ

قررت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها تكثيف العمل للجان التقييم والتسعير والتقنين خلال الأسابيع القادمة, للانتهاء من طلبات تقنين الإشغالات التي تلقتها خلال الفترة الماضية، والتي تجاوزت الـ17 ألف طلب عن مساحات تعدت المليوني فدان.

وأكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية, على تفرغ اللجان لهذه المهمة، وأن تركز الاجتماعات الأسبوعية خلال الفترة القادمة على متابعة ما أنجزته اللجان في هذا الشأن، مع تكليف اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية, بوضع جدول زمني ملزم لعمل هذه اللجان وتقديم تقرير أسبوعي بما حققته.

كما ناشدت اللجنة المواطنين عدم التعامل مع أي شركات تدعي امتلاكها لأراضي الدولة، أو قدرتها على تمليكها للأفراد إلا بعد الرجوع إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

اعتمدت اللجنة لائحة الأسعار الجديدة لحق الانتفاع بأراضي طرح النهر والتي أعدتها لجنة متخصصة ضمت الجهات المعنية والقانونية والمالية برئاسة المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع لتطبيقها بدلا من اللائحة القديمة والتي انتهى العمل بها هذا الأسبوع, وكلفت اللجنة المهندس حمدي شعراوي رئيس هيئة التعمير بعرض اللائحة الجديدة على مجلس إدارة الهيئة في أسرع وقت لمراجعتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها والعمل بها.