القاهرة - أ ش أ

كشف رئيس الجانب اليوناني بمجلس الأعمال اليوناني المصري إيوانيس يويتيس ان حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجع خلال العام الماضي بنحو 21.9 % ليبلغ 1.3 مليار يورو مقارنة بـ1.7 مليار يورو خلال العام السابق له.

وأضاف يويتيس – خلال كلمته بالمنتدى الثالث لمجلس الأعمال المصري- اليوناني، الذي استضافته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأربعاء- أننا نعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ونؤمن بقدرات السوق المصرية، مشيرا إلى أن البلدين لديهما تاريخ طويل من التعاون على المستويين السياسي والاقتصادي، ووقعا عددا كبيرا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات ما يعزز العلاقات الثنائية.

وأوضح يويتيس أن قيمة الواردات المصرية من اليونان، تراجعت – خلال العام الماضي – لتبلغ 750 مليون يورو مقارنة بـ04ر1 مليار يورو في 2015 بنسبة انخفاض 1ر28 في المائة، كما تراجع إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان بنسبة 12.2 %، حيث بلغت قيمة الصادرات 577.4 مليون يورو مقارنة 657.4 مليون يورو.

وأشار إلى الجانب اليوناني مهتم بالمشاركة في المشروعات القومية الكبيرة في مصر كمشروع العاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، منوها إلى أن مصر تعد بوابة لأسواق دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .