الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع القومي لشئون الإعاقة لتقديم أوجه الرعايا لهم 2017/05/03 - 18:37 الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع القومي لشئون الإعاقة لتقديم أوجه الرعايا لهم2017-05-03T18:37:31+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة إنطلاق جولة جديدة من محادثات السلام السورية فى الأستانة مصر توقع اتفاقا مع اليابان للحصول على قرض بنحو 92 مليون دولار لدعم التعليم مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة وزير الداخلية يتقدم الجنازة العسكرية لشهيدي الحادث الإرهابي بكمين مدينة نصر رئيس الهيئة الوطنية للاعلام يحضر اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب المؤتمر الدولي السادس للأورام يعلن عن اكتشاف علمي جديد
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