زيارة الرئيس السيسي للإمارات 2017/05/03 - 18:34 زيارة الرئيس السيسي للإمارات2017-05-03T18:34:19+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات القاهرة - أخبار مصر الامارات, السيسي أقرأ أيضا: الخارجية المصرية ترحب بلقاء السراج وحفتر في الإمارات الرئيس يصل أبوظبي في زيارة للإمارات تستهدف التشاور ودعم العلاقات السيسي يوجه بإستيعاب جميع حاجزى الأراضى بأسيوط و قنا الصين تتفق مع الإمارات على إكمال اتفاقية التجارة الحرة السيسي يتوجه للإمارات لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين السيسي يوقع تعديلات قانون تنظيم الحق فى التظاهرات السلمية
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