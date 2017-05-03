اخبار مصر-وكالات

في فكرة نابعة من مفهوم قديم حول تقاسم المعرفة, أصبح بإمكان السكان في مدينة حيدر آباد الهندية اقتراض البشر من مكتبة بدلا من الكتب.

وقال هارشارد فاد طالب الاعلام والاتصال منفذ الفكرة إن “أول مكتبة بشرية في الهند، أقيمت في إندور عام 2016، في معهد إندور الهندي للإدارة، وتعتبر حيدر آباد ثاني مدينة تطلق هذا المشروع”.

والهدف من المشروع الذي يشرف عليه مجموعة من الطلبة، هو السماح لزائري المكتبة باختيار شخص ما من بين مختلف فئات “الكتب البشرية” المتاحة، ويمكن الحصول على مناقشة معهم بموضوع ما لمدة 30 دقيقة .ويمكن لأي شخص أن يكون كتابا طالما يمتلك تجارب حياتية مثيرة للإهتمام وقصصا يمكن مشاركتها.

وفي أول ظهور للمكتبة، في مارس 2017، كان هناك 10 “كتب بشرية” متاحة، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد.