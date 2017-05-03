اخبار مصر- شيرين حسين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الجلسة الثانية للمزاد العلني بمشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، والذي عقد بالمتحف الزراعي، أسفر عن بيع 15 قطعة، بإجمالي مبلغ 10 مليون و 389 الف جنيه، بمساحة إجمالية بلغت 259 فدان، وذلك من أصل 2500 فدان تم تخصيصها لأبناء سيناء فقط.

وقالت الوزارة في بيان أنه تم بيع القطعة رقم 44، والبالغ مساحتها 10 فدان، بمبلغ 440 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان حوالي 44 ألف جنيه، وبيعت القطعة رقم 45، والبالغ مساحتها 19 فدان، بإجمالى مبلغ 840 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها حوالي 44 ألف و 250 جنيه، كذلك القطعة رقم 46، والبالغ مساحتها 15 فدان، بيعت بمبلغ 663 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها بمبلغ 44 ألف و 250 جنيه، وبيعت القطعة رقم 48 ومساحتها 13 فدان، بمبلغ 566 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 43 ألف و 600 جنيه.

وأشار البيان إلى أنه قد تم بيع القطعة 50، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ 867 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 43 ألف و 350 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 52، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ 880 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 44 ألف جنيه، وبيعت القطعة رقم 53، والبالغ مساحتها 18 فدان، بمبلغ 779 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 43 ألف و 300 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 95، والبالغ مساحتها 14 فدان، بمبلغ 518 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 37 ألف جنيه.

وأوضح البيان إلى أنه تم بيع القطعة رقم 96، والبالغ مساحتها 20 فدان، بإجمالي مبلغ 744 ألأف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 37 ألف و200 جنيه، كذلك القطعة رقم 97، والبالغ مساحتها 20 فدان، بإجمالى مبلغ 744 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 37 ألأف و 200 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 98، والتي تبلغ مساحة 19 فدان، بإجمالي مبلغ 708 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 37 ألف و 300 جنيه، والقطعة رقم 99، والتى تبلغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ 740 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 37 ألف جنيه، كذلك القطعة رقم 122 والبالغ مساحتها 10 فدان، بإجمالي مبلغ 378 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد 37 ألف و800 جنيه، والقطعة رقم 188 ومساحتها 21 فدان، بمبلغ 782 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها 37 ألف و250 جنيه، كذلك القطعة رقم 190 ومساحتها 20 فدان بمبلغ 740 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها 37 ألف جنيه.

ومن المقرر ان يُستكمل المزاد ظهر غداً الخميس، لبيع باقي المساحة المطروحة للبيع لأهالي سيناء.