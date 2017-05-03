أخبار مصر- حمودة كامل

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ملتقى الإعلام وقضايا المرأة: واقع ورؤى” بالتعاون مع اتحاد الإعلاميات العرب احتفالا بيوم الإعلام العربي في دورته الثانية تحت شعار ” دور الإذاعة المسموعة في خدمة المجتمع ” وذلك غدا الخميس 4 مايو.

وسيشارك بالملتقى أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، وعدد من الوزراء ونخبة متميزة من الصحفيين والإعلاميين العرب والشخصيات العامة.

وبالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية التي سوف يتحدث فيها الأمين العام للجامعة العربية وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، يضم الملتقى جلستين رئيسيتين الأولى بعنوان: ” إعلام المرأة بين الجدل والهزل ” والثانية بعنوان ” الخدمات الإذاعية وتناول قضايا المرأة “.

وصرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ـــ رئيس قطاع الإعلام والاتصال، بأن تنظيم هذا الملتقى يدخل في إطار الاحتفال بيوم الإعلام العربي الذي أقره مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية (46)، وقد خصص الاحتفال هذه المرة لكيفية تناول وسائل الإعلام لقضايا المرأة بمشاركة العديد من الإعلاميات المعروفات بهدف إبراز دور المرأة في المجتمع العربي وتسليط الضوء على مساهمات المرأة في التنمية الاجتماعية وتغيير الصورة النمطية السلبية للمرأة في الإعلام.