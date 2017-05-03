نيويورك- رويترز

تتنافس الممثلات كيت بلانشيت وسالي فيلد وبيت ميدلر على جائزة توني لأفضل ممثلة بعد ترشيحهن لنيل الجائزة المسرحية المرموقة فيما تصدرت مسرحية (ناتاشا، بيير آند ذا جريت كوميت أوف 1812) السباق بعد حصولها على 12 ترشيحا ومن بينها جائزة أفضل مسرحية موسيقية.

وحصلت مسرحية (هالو دوللي!) على عشرة ترشيحات من بينها أفضل ممثل لديفيد هايد بيرس. وسيتنافس هايد بيرس مع جوش جروبان الذي يقوم ببطولة (ناتاشا،بيير) وهو أول عرض مسرحي له في برودواي. والمسرحية مأخوذة عن رواية تولستوي (الحرب والسلام).

أما بالنسبة لفئة أفضل مسرحية فتصدرت (ايه دولز هاوس/الجزء الثاني) المنافسة بثمانية ترشيحات تلتها مسرحية (أوسلو) عن مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي جرت في العاصمة النرويجية عام 1993.

وميدلر مرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في (هالو دوللي!) أما بلانشيت فجاء ترشيحها عن أول عمل لها في برودواي (ذا بريزنت) بينما ترشحت سالي فيلد عن دورها في مسرحية (ذا جلاس ماناجيري).

وستعلن الجوائز في راديو سيتي ميوزيك هول في نيويورك يوم 11 يونيو حزيران ووقع الاختيار على الممثل كيفين سبيسي لتقديم الحفل.