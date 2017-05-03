القاهرة-أ ش أ

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

واستهدفت الحملات على مدى 24 ساعة التصدي لأعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وذلك لإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملات في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات عن تحرير 174 قضية , وفي مجال السجناء الهاربين من السجون العمومية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم عن ضبط 46 متهما.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين ارتكبوا 6 وقائع سرقة و6 متهمين لارتكابهم أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه , وضبط 516 دراجة نارية مخالفة وإعادة 6 سيارات مسروقة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة , وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.