القاهرة -أ ش أ

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم الأربعاء مشروع قانون مقدم من النائب هانى أباظة و59 نائبا بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

وركزت التعديلات المقترحة على تحويل التعليم الفني إلى قطاع جاذب للطلاب تمهيدا إلى تحول المدارس الفنية إلى نمط “المدرسة المنتجة” مستقبلا.

كما تطرقت التعديلات إلى أهمية انتظام الطالب فى التعليم الفني الذى يتطلب التدريب المستمر، وعدم السماح للطالب بدخول امتحان الثانوى الفني إلا بعد اجتياز التدريب العملي المقرر.