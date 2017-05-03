أسوان - أ ش أ

أعلن الدكتور مصطفى أبوالمجد مدير إدارة الطب الوقائي ورئيس قطاع الحميات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان أنه تم اكتشاف 52 حالة مصابة بفيروس سي خلال الحملة المكبرة لمديرية الصحة لمسح منطقة المحمودية لرصد الحالات المصابة بالفيروس من بين 1101 حالة تم فحصها على مدى أسبوع بالمنطقة.

وقال أبوالمجد -في تصريح اليوم الأربعاء- إن الحالات المصابة سيتم إخطارها بخطابات إحالة للحصول على العلاج اللازم من خلال فرع التأمين الصحي للأشخاص الخاضعين للتأمين الصحي وداخل قسم علاج الفيروسات الكبدية بمستشفى حميات أسوان للعلاج على نفقة الدولة.

وأضاف أنه تم اكتشاف 106 حالات مصابة بالفيروس من إجمالي 1364 حالة تم فحصها خلال حملات مسح ورصد الفيروس التي بدأتها وزارة الصحة بالتعاون مع مديرية الصحة بأسوان والتي بدأت بقرية أبوالريش بمركز أسوان من خلال 11 فريقا صحيا تابعا لمديرية الشئون الصحية ووزارة الصحة وذلك بواقع 7.7 % من إجمالي الحالات التي تم فصحها.