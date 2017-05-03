أخبار مصر- هند بداري

أعلن اللواء مدحت شوشة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر إعادة تشغيل القطارين رقم 816/841 ركاب ميت غمر / بنها والعكس للتيسير على ركاب الخط من الموظفين والطلاب.

وأوضح شوشة في بيان للهيئة اليوم إنه تقرر اعتبارا من غد الخميس إعادة تشغيل قطار الركاب رقم 816 ليتحرك من محطة ميت غمر الساعة 20.40 مساء ليصل محطة بنها الساعة 21.45 مساء .

وأضاف أنه تقرر أيضاً إعادة تشغيل القطار رقم 841 في نفس اليوم على أن يقوم من محطة بنها الساعة 22.05 مساءً ليصل محطة ميت غمر الساعة 23.15 مساءً ، مضيفاً أن كل قطار يتكون من 6 عربات مميزة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم إيقاف تشغيل القطارين خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية للتمكن من عمل الصيانة اللازمة لهم على أن يتم متابعة صيانتهم بشكل يومي وكذلك متابعة أعمال النظافة بداخلهم.