القاهرة - أ ش أ

أخطرالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) النادي الأهلي بموعد مباراة القطن الكاميروني في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا, وحدد الرابعة من عصر 23 مايو الجاري لإقامة المباراة بالكاميرون .

ويدير اللقاء الحكم الجنوب الإفريقي فيكتور ميجيل, ويعاونه كل من الجابوني شيوفيل فينجا والجنوب إفريقي أوهانيس سيلو, أما الحكم الرابع, فسيكون كريستوف هاريسون من جنوب إفريقيا أيضا, ويراقب المباراة التوجولي براهيما باري.

ويدرس مجلس إدارة النادي الأهلي فكرة سفر الفريق إلى الكاميرون على متن طائرة خاصة من أجل مواجهة القطن الكاميروني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الفني بقيادة حسام البدري موعد السفر للكاميرون وفقا لارتباطات الفريق في المرحلة المقبلة.