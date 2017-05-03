اخبارمصر سماء المنياوى

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 93 ألف و674 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى خلال الاسبوعين الماضيين بمحافظات الجمهورية , بتكلفة بلغت 162 مليون و738 ألف جنيها .

وأوضح الدكتور عماد كاظم مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة أنه من بين تلك القرارات 27ألف و 558 قرار علاج لمرضى فيروس سى لدعم خطة الوازرة للقضاء على هذا الفيروس .

وأضاف أن القرارات تضمنت 59 ألف قرار لإجراء عمليات جراحة, وعظام, وأمراض نساء , وأورام , وعيون , وباطنة , وأمراض دم , كما تم توقيع الكشف الطبى على 567 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة طالبى الترخيص لسيارات ، بالإضافة الى توقيع الكشف الطبى على 70 مواطن من طالبى معاش الضمان الاجتماعى من خلال القومسيون الطبى .

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الى أنه فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر , حيث تم مناظرة عدد 18 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة عن طريق الفيديو كونفرانس