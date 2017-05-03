93 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوعين
اخبارمصر سماء المنياوى
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 93 ألف و674 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى خلال الاسبوعين الماضيين بمحافظات الجمهورية , بتكلفة بلغت 162 مليون و738 ألف جنيها .
وأوضح الدكتور عماد كاظم مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة أنه من بين تلك القرارات 27ألف و 558 قرار علاج لمرضى فيروس سى لدعم خطة الوازرة للقضاء على هذا الفيروس .
وأضاف أن القرارات تضمنت 59 ألف قرار لإجراء عمليات جراحة, وعظام, وأمراض نساء , وأورام , وعيون , وباطنة , وأمراض دم , كما تم توقيع الكشف الطبى على 567 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة طالبى الترخيص لسيارات ، بالإضافة الى توقيع الكشف الطبى على 70 مواطن من طالبى معاش الضمان الاجتماعى من خلال القومسيون الطبى .
وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الى أنه فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر , حيث تم مناظرة عدد 18 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة عن طريق الفيديو كونفرانس
أضف تعليقاً