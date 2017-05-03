الإسماعيلية - أ ش أ

عبرت المجري الملاحي لقناة السويس اليوم الأربعاء 49 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و119 ألف طن.

وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس عبور 19 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و176 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات الليبيرية (هيونداي تينا

سيتي) بحمولة بلغت 146 ألف طن.

وضمت قافلة الجنوب 30 سفينة بحمولات بلغت مليونا و943 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات (تيريامف) التابعة لجزر المارشال بحمولة بلغت 216 ألف طن.