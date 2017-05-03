اعداد : غادة جميل

نيويورك تايمز:من يخلف مشعل لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس

خالد مشعل ينهي ينهي سنوات حكمه كرئيس للمكتب السياسي لحركة حماس التي اصبحت خلال عقدين قوة عسكرية كبيرة وحكمت قطاع غزة على مدى العقد الماضي الا انه بات فصيل منبوذ دوليا بسبب الهجمات على المدنيين اﻹسرائيليين.

صحيفة نيويورك تايمز اشارت الى ان مشعل الذي تعرض لمحاولة اغتيال بالسم عام 1977 وباءت بالفشل الا انها تسببت في ذاك الوقت في ازمة دبلوماسية بين الاردن وتل ابيب

واوضحت الصحيفة ان حماس التي اعلنت وثييقة سياسية جديدة تحاول اخراج نفسها من العزلة من خلال تقديم وجه أكثر صداقة للعالم الا انها لازالت تواجه اما الرفض المعلن او الصمت أو عدم الثقة فيها.

وأوضحت الصحيفة أن الجزء المهم من الوثيقة هو سقوط بند معاداة السامية من ميثاق حماس الأصلي الذي صدر عام 1988 ورغم ذلك فقد اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضها على الفورواصفا اياها بأنها تحاول خداع العالم ولكنها ستفشل.

وتابعت الصحيفة القول ان الدول الغربية استقبلت الوثيقة دون اعلان موقف محدد ما يعكس حقيقة فشل حماس في التغلب على العوامل التي جعلتها تصنف كـمنظمة إرهابية.

واضافت الصحيفة نقلا عن محلل سياسي قوله ان الحركة فشلت في تحقيق اهدافها بسبب تناقضها العميق تجاه الإصلاح وانها تنفق الكثير من المال استعدادًا للحرب القادمة مع اسرائيل كما ان حماس ستجري انتخابات لتحديد خليفة مشعل خلال الأسبوعين المقبلين.

ونقلت الصحيفة عن مشعل قوله ان الوثيقة كانت نتاج حوار دام أربع سنوات بين قادة غزة في السجن والمنفى وانها اظهرت انفتاح حماس واستعدادها لتغيير أفكارها وإعادة تشكيل نفسها كحركة تحرر وطني دون اﻹشارة لجماعة اﻹخوان لكسب تاييد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واضافت الصحيفة ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي الرئيس الامريكي في واشنطن اليوم في مسعى لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

واشنطن بوست:ليبيا اصبحت مركزا لتجارة السلاح الكترونيا

ليبيا اصبحت مركزا لمبيعات الاسلحة غير الشرعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي”الانترنت”

صحيفة واشنطن بوست اشارت الى ان هذا الوضع مستمر منذ عام 2011 وفقا لتقرير دولي وذكرت الصحيفة ان التقرير الذي صدر في جنيف عن مبيعات الاسلحة الصغيرة جمع بيانات حول اكثر من 1300 محاولة بيع الكترونية منذ عام 2014 وحتي عام 2015 واوضحت الصحيفة ان تجارة الاسلحة الالكترونية شمل 26 دولة من بينها الولايات المتحة وبلجيكا والصين وتركيا

ووفقا للتقرير ان اسباب اقتناء الاسلحة بغرض الدفاع عن النفس والرياضة الا ان هناك ادلة تشير الى تورط اشخاص في عمليات البيع على صله بالجماعات المسلحة

وتابعت الصحيفة القول ان البيانات الواردة في التقرير ليست سوى جزء صغير من مبيعات الاسلحة غير الشرعية في ليبيا وان هذه التجارة تزداد بصورة كبيرة