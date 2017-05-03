القاهرة-أ ش أ

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية, وذلك بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار, وضبط الأسعار.

وتمكنت شرطة التموين, خلال 24 ساعة, من ضبط 11 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات 4 آلاف و218 إسطوانة قبل بيعها في السوق السوداء, وقضية مواد بترولية بمضبوطات 12 ألفا و275 لتر بنزين وسولار, و100 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات مخابز, و14 قضية في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة, و52 قضية في مجال الغش التجاري.

واتخذت أجهزة الأمن الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.