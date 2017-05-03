كابول-أ ش أ

أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم الأربعاء مما أسفر عن سقوط ثمانية قتلى.

واصدر “داعش” بيانا باللغة العربية زعم خلاله أن ثمانية جنود أمريكيين قتلوا في الهجوم ، غير أن القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان أعلنت في وقت سابق أن ثلاثة فقط من قوات التحالف أصيبوا بجروح جراء الهجوم وحالتهم الصحية مستقرة حسب وكالة أنباء”خامه برس” الأفغانية .

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن ثمانية مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 25 آخرون بجروح في الهجوم الذي وقع بسيارة مفخخة نحو الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي أثناء مرور قافلة لقوات التحالف في منطقة تقع بالقرب من السفارة الأمريكية ومنشآت حكومية رئيسية أخرى في كابول بينها محكمة أفغانستان العليا.

ويأتي هجوم داعش على قافلة قوات التحالف في وقت كثفت فيه القوات الأفغانية بدعم من القوات الأمريكية هجماتها ضد التنظيم الإرهابي في المناطق التي ينشط بها ، لاسيما في إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.