أخبار مصر- حمودة كامل

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 7 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة ، بالإضافة إلى 12 سفنينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، وفقا لبيان المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم .

كما غادر الميناء عدد ( 2 ) قطار بحمولة ( 2557 ) و عدد ( 93 ) سيارة بحمولة ( 4321 ) طن قمح، ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 138401 طنا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 114037 طن قمح .

هذا و قد شملت حركة الصادر من الميناء 4800 طن يوريا و 3729 طن رمل زجاجي و 650 طن مولاس و 263 طن دخان .