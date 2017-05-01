اخبارمصر- سماء المنياوي

أعلن د. محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية أن البعثة الأثرية الأسبانية العاملة بدراع أبو النجا غرب مدينة الأقصر نجحت في الكشف عن حديقة جنائزية ترجع الى 4000 سنه.

وأكد د. عفيفي علي أهمية وقيمة هذا الكشف حيث أنها حديقة فريدة من نوعها و لم يتم العثور علي مثلها من قبل في مدينة طيبة القديمة حيث أن الحدائق الجنائزية لم تكن معروفه من قبل لدي الأثريين إلا عن طريق النقوش والجداريات المرسومة علي مداخل مقابر الدولة الحديثة و لم يتم العثور علي اي منها من قبل في مدينة طيبة القديمة. كما انها تسلط الضوء علي أعمال التشجير والبيئة التي كانت عليها المدينة في ذلك الوقت.

ووصف د. خوسيه جالان مدير البعثة الاسبانية العاملة بالموقع الحديقة بأنها صغيرة الحجم مستطيلة الشكل تقدر مساحتها بحوالي 2* 3متر ومقسمة إلى مربعات يقدر حجم كل واحده منها بحوالي 30 سم، والتي من المرحج أنها كانت تحتوى علي أنواع مختلفة من النباتات والزهور.

وفي وسط الحديقة يوجد منطقتين مرتقعتين من المرجح ان تكون منطقة لزراعة الاشجار. و اضاف جالان ان البعثة عثرت ايضا في احد جوانب الحديقة علي جذر و جذع شجرة صغيرة طولة ٣٠ سم يرجع عمرهما الي ٤٠٠٠ عام ق.م. هذا بالإضافة إلى وعاء يحتوي على البلح وغيرها من الفواكه التي من المحتمل أنها كانت تقدم كقرابين

واوضح هاني ابو العزرئيس الادارة المركزية لمصر العليا ان البعثة عثرت ايضا علي مقصورة جنائزية صغيرة بالقرب من واجهة المقبرة الصخرية عثر بداخلها علي ثلاثة صلايات جنائزية ترجع لعصر الاسرة ١٣ صاحب الصلاية الاولي يدعي رينيف سينيب و الثانية لشخص يدعي خيمينيت ابن سيدة القصر ادينو.

واكد ابو العزم ان اعمال الحفر ستستمر في هذه المنطقة لكشف المزيد من اسرارها.