القاهرة -أ ش أ

احتضنت القاهرة حفل توقيع كتاب “مذكرات ثورة مأزومة” للباحثة اليمنية الدكتورة وسام باسندوة والتي تناولت فيه الأوضاع في اليمن منذ إندلاع ما عرف بالربيع العربي عام 2011 من خلال عشرات المقالات التي كتبتها وحاولت من خلالها عرض ومناقشة تطورات الأحداث في الشأن اليمني.

بدأ حفل التوقيع ، الذي اقيم مؤخرا في احد فنادق القاهرة وضم مثقفين وإعلاميين وسياسيين من عدة بلدان عربية، بكلمة للدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني ، تلتها كلمة السفير رياض العكبري مندوب اليمن بالجامعة العربية الذي تناول خلالها مستجدات الأوضاع في اليمن من وحي ما يعرضه الكتاب.