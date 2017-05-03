اخبارمصر - سماء المنياوي

ينظم المتحف المصري الكبير المؤتمر السنوي الثالث للملك توت عنخ آمون ابتداءً من صباح يوم السبت المقبل بقاعه أحمد كمال باشا بمقر وزارة الآثار بالزمالك و ذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

وفِي بيان اصدرته وزارة الاثار اليوم الاربعاء أوضح الدكتور طارق توفيق المشرف العام علي المتحف المصري الكبير أن المؤتمر سيستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية ليسلط الضوء علي عدد من الموضوعات الأثرية الخاصة بالأثاث الجنائزي للملك توت عنخ آمون والمومياء الخاصة به وطرق الحفاظ عليها وترميمها عن طريق عرض عددً من المحاضرات الأثرية التي سيلقيها نخبة من علماء الآثار المصريين والأجانب ورؤساء المتاحف والمعاهد العالمية.

وأضاف د. توفيق انه ستنتقل فعاليات يوم افتتاح المؤتمر إلي المتحف المصري بالتحرير و ذلك في تمام الساعة الخامسة و النصف مساء (٥:٣٠) حيث سيتم عمل جولة إرشادية باللغة الانجليزية داخل قاعات الملك أخناتون وقاعات الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير.

يلي الجولة محاضرة لمدة ٢٠ دقيقة يُلقيها د.طارق توفيق عن القطع الأثرية للملك توت عنخ آمون والتي لم تُعرض من قبل، يتبعها احتفالية بهذه المناسبة بالمتحف.