اخبارمصر- هند بدارى

تنظم كلية التجارة بجامعة القاهرة التجمع الأول ضمن سلسلة تجمعات “لم الشمل” لخريجى الكلية ويبدأ التجمع الأول لدفعات 1980 وما قبلها ، وذلك يوم الجمعة 5 مايو الجارى فى الخامسة مساءً بساحة حرم الكلية بفرع جامعة القاهرة بالشيخ زايد، برعاية عميد الكلية الدكتور ايهاب ابوعيش .

ويشهد التجمع الأول “لم الشمل” لخريجي الكلية الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة وعدد من رموز المجتمع وقطاع الأعمال من خريجي الكلية من دفعات 1980 وماقبلها، وأعضاء هيئة التدريس .

وصرحت الدكتورة غادة علي منسقة التجمع الأول لـ “لم الشمل” أن الفعالية تتضمن كلمات لعدد من خريجى الدفعات حول ذكريات وقصص النجاح، ويتم عرض فيلم قصير يضم 300 صورة من ذكريات الرواد داخل الجامعة منذ عام 1980 وماقبلها تحت عنوان ” شريط الذكريات