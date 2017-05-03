اخبار مصر- شيرين حسين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ان عدد مشروعات النفع العام التي تم الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي لإقامتها، منذ بداية العام وحتى الآن بلغت حوالي 1675 مشروعاً على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزراة في بيان لها الى ان المشروعات التي تم إصدار الموافقات لها، من بينها حوالي 1065 مدرسة تعليم أساسي وثانوي، ومعهد ازهري، فضلاً عن 239 محطة صرف ومعالجة صرف صحي، فضلاً عن 42 مركز شباب، كذلك 22 مشروع وحدات سكنية وإسكان اجتماعي للشباب، و21 مسجداً، ف ضلاً عن 49 وحدة صحية، و11 محطة مياه شرب و11 مبنى إداري ومجمع مصالح وخدمات حكومية.

وصرح الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ذلك يأتي في إطار تحفيف العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة في خطط الدولة وتوجهاتها، في التيسير على المواطنين واتاحة الخدمات لهم، خاصة في المناطق النائية، والمساهمة أيضاً في علاج أزمة زيادة كثافة الفصول والطلب على زيادة عدد المدارس.