اخبارمصر- حموده كامل

صرح المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بأنه سيتم تنفيذ رافع الصرف الصحى، وخط الطرد لمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، بالمدينة، وأكد المهندس محمد عبدالحميد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أنه سيتم تنفيذ مدرسة تعليم أساسى نموذج (33 فصلاً) بمنطقة الحى المتميز، كما سيتم تنفيذ سوق تجارية بالحى السكنى الثانى.

وأوضح المهندس عادل إبراهيم الدسوقى رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أنه سيتم تنفيذ وحدتين صحيتين بمنطقتى خدمات مركز المدينة والحى السادس (197 عمارة)، وتنفيذ سوقين تجاريين، بمنطقة خدمات مركز المدينة كما تم طرح أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة الحى السكنى الأول، ومدخل المدينة، وأضاف المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة أنه سيتم استكمال تنفيذ مبنى حضانة بالحى السكنى الثاني.